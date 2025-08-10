PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: Schwerer Raub auf Juweliergeschäft: Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Richter ordnet U-Haft an

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 10. August, entsprach ein Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und ordnete Untersuchungshaft gegen die drei Tatverdächtigen an, die die Polizei tags zuvor vorläufig festgenommen hatte. Dem Trio wird schwerer Raub vorgeworfen.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat, auch in Form von Fotos und / oder Videos, an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 zu wenden. (cr)

Link zu Pressemeldung von Samstag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6093473

