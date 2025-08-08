PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Dooring"-Unfall: Radfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Odenkirchener Straße ist es am Freitag, 8. August, gegen 13.38 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 55-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die Radfahrerin war auf der Odenkirchener Straße in Richtung Marienplatz unterwegs, als ein 61-jähriger Autofahrer, der am Fahrbahnrand geparkt hatte, plötzlich die Fahrertür seines Wagens öffnete. Die Frau musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Die Polizei empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern beim Aussteigen den sogenannten "Holländischen Griff": Dabei greift man mit der rechten statt mit der linken Hand zum Türgriff. Automatisch dreht man dabei den Oberkörper nach hinten, was das Sichtfeld nach hinten erweitert. Nahende Radfahrerinnen und Radfahrer werden so leichter wahrgenommen. Als Beifahrerin oder Beifahrer kann man es genau anders herum machen, also mit der linken Hand den Türgriff betätigen. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

