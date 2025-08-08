Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Landesweite Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Polizei Düsseldorf unterstützte gemeinsam mit elf Kreispolizeibehörden den landesweiten Einsatz - 591 Lkw kontrolliert

Viersen/Mönchengladbach (ots)

Nach der Prognose des Bundesverkehrsministeriums wird der Güterverkehr bis 2030 um 39 Prozent zunehmen. Sicherer Güterverkehr braucht Kontrollen - und genau die gibt es in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei NRW hat heute im gesamten Bundesland Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Die Verkehrsdienste der einzelnen Behörden haben ihre Kompetenzen gebündelt und an verschiedenen Stellen im Land Kontrollpunkte eingerichtet.

Das Polizeipräsidium Düsseldorf koordinierte und führte den Einsatz an insgesamt neun Kontrollstellen in Grevenbroich, Neuss, Rheurdt, Duisburg, Nettetal, Hünxe, Essen, Mülheim und Wuppertal. Hierbei wurde die Polizei Düsseldorf von Kolleginnen und Kollegen aus elf Kreispolizeibehörden, sowie von Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Güterverkehr und den Kommunen unterstützt.

Ein besonderes Augenmerk galt u.a. der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der richtigen Ladungssicherung. Übermüdung kann Menschenleben kosten und nur eine ordnungsgemäß gesicherte Ladung bedeutet auch ein sicheres Fahren.

Insgesamt haben die Beamten 591 Lkw genauer unter die Lupe genommen. 55 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sieben Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; bei drei Fahrern wurden die Führerscheine sichergestellt. Besonders aufgefallen sind die vielen Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße (127 und 178). Dahinter folgten Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung (58) und allgemeine technische Mängel an den Fahrzeugen (56).

Der Leiter des Einsatzes Polizeidirektor Reiner Schiffer zeigt sich mit dem heutigen Einsatz zufrieden. "Unser Einsatz hat gezeigt, dass es sich mehr als lohnt, genauer hinzuschauen. Die Polizei führt auch in Zukunft regelmäßig solche Kontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu steigern und Unfälle zu vermeiden. Das Ziel ist klar: Weniger Unfälle mit Lkw-Beteiligung bedeutet mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer."

Die Polizei Mönchengladbach hat gemeinsam mit der KPB Viersen die Kontrollstelle in Nettetal eingerichtet und betreut. Hier kontrollierten die Kolleginnen und Kollegen 29 Fahrzeuge. Dabei wurden bei 15 Fahrzeugen Verstöße gegen verschiedene Vorschriften festgestellt. Unter anderem waren drei Fahrzeuge überladen, bei einem Fahrzeug war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, fünf Fahrer verstießen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, zwei gegen das Abfallrecht, und bei zwei Fahrzeugen fehlten erforderliche Dokumente.

