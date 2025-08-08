PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sexuelle Belästigung in Bus | Fahrgäste der Linie 7 gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 6. August, kam es in einem Bus der Linie 7 zu einer sexuellen Belästigung einer 14-Jährigen durch einen Mann. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Das Mädchen war gegen 15.15 Uhr in den Bus gestiegen und fuhr mit diesem in Richtung Hauptbahnhof Mönchengladbach. Laut eigener Angaben habe sie im Bereich der hinteren Tür des Busses gestanden, als ein Mann an der Haltestelle "Waldnieler Straße" zugestiegen sei. Er sei neben ihr stehen geblieben, habe sie am Oberkörper über der Kleidung aufdringlich unsittlich berührt und sich anschließend auf einen Sitzplatz gesetzt. Am Einkaufszentrum "Minto" habe der Mann beabsichtigt den Bus zu verlassen. Kurz vor dem Aussteigen habe er sie dort erneut unsittlich über der Kleidung berührt. Es sei daraufhin zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mädchen und dem Mann gekommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei 60 bis 70 Jahre alt und 1.60 bis 1.70 Meter groß. Er trägt graue, kurze Haare und hat blaue Augen. Seine Statur wird als etwas kräftig beschrieben. Der Mann habe zudem eine schwarze Jacke getragen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls. Sie bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:05

    POL-MG: Mehrere Wahlplakate in Rheydt beschädigt - Staatsschutz ermittelt

    Mönchengladbach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 8. August (Freitag) erhielt die Leitstelle der Polizei gegen 01:25 Uhr den Hinweis auf verdächtige Personen an der Odenkirchener Straße. Einsatzkräfte trafen einen 31-Jährigen, eine 19-Jährige und einen 16-Jährigen an, die Farbstifte sowie eine Sprühflasche mit Flüssigkeit dabeihatten. An ihrer Kleidung ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:14

    POL-MG: Unerlaubte Spritztour: 13-Jähriger fährt mit vollbeladenem Auto durch die Stadt

    Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 8. August, gegen 3.26 Uhr, nahm ein Streifenwagenteam auf der Odenkirchener Straße einen vollbeladenen grauen Audi A5 wahr, dessen Fahrer das Auto auffällig und unsicher bewegte und nach dem Abbiegen stark beschleunigte. Aufgrund des Gesamteindrucks entschieden sich die Beamten, das Auto anzuhalten und die Insassen zu ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:54

    POL-MG: Mann mit Pfefferspray angegriffen | Tatverdächtige Kinder flüchtig

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 7. August, ist ein 66-Jähriger gegen 20 Uhr an der Bahnstraße mit Pfefferspray angegriffen worden. Zwei tatverdächtige Kinder flohen auf einem E-Scooter in Richtung Blumenberger Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach eigenen Angaben war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Bahnstraße in Richtung Blumenberger Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren