POL-MG: Sexuelle Belästigung in Bus | Fahrgäste der Linie 7 gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 6. August, kam es in einem Bus der Linie 7 zu einer sexuellen Belästigung einer 14-Jährigen durch einen Mann. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Das Mädchen war gegen 15.15 Uhr in den Bus gestiegen und fuhr mit diesem in Richtung Hauptbahnhof Mönchengladbach. Laut eigener Angaben habe sie im Bereich der hinteren Tür des Busses gestanden, als ein Mann an der Haltestelle "Waldnieler Straße" zugestiegen sei. Er sei neben ihr stehen geblieben, habe sie am Oberkörper über der Kleidung aufdringlich unsittlich berührt und sich anschließend auf einen Sitzplatz gesetzt. Am Einkaufszentrum "Minto" habe der Mann beabsichtigt den Bus zu verlassen. Kurz vor dem Aussteigen habe er sie dort erneut unsittlich über der Kleidung berührt. Es sei daraufhin zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mädchen und dem Mann gekommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei 60 bis 70 Jahre alt und 1.60 bis 1.70 Meter groß. Er trägt graue, kurze Haare und hat blaue Augen. Seine Statur wird als etwas kräftig beschrieben. Der Mann habe zudem eine schwarze Jacke getragen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls. Sie bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell