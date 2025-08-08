Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann mit Pfefferspray angegriffen | Tatverdächtige Kinder flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 7. August, ist ein 66-Jähriger gegen 20 Uhr an der Bahnstraße mit Pfefferspray angegriffen worden. Zwei tatverdächtige Kinder flohen auf einem E-Scooter in Richtung Blumenberger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigenen Angaben war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Bahnstraße in Richtung Blumenberger Straße unterwegs, als ihm ein Junge und ein Mädchen auf einem E-Scooter entgegenkamen. Es sei zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf eines der Kinder dem Mann Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben soll. Daraufhin seien sie mit dem E-Scooter in Richtung Blumenberger Straße geflüchtet.

Der Junge wird wie folgt beschrieben: Er sei circa 12 Jahre alt und 1.70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen.

Das Mädchen sei circa 8 Jahre alt und 1.60 Meter groß. Es habe ebenfalls eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißem Schriftzug getragen.

Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Mann.

Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell