Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann mit Pfefferspray angegriffen | Tatverdächtige Kinder flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 7. August, ist ein 66-Jähriger gegen 20 Uhr an der Bahnstraße mit Pfefferspray angegriffen worden. Zwei tatverdächtige Kinder flohen auf einem E-Scooter in Richtung Blumenberger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigenen Angaben war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Bahnstraße in Richtung Blumenberger Straße unterwegs, als ihm ein Junge und ein Mädchen auf einem E-Scooter entgegenkamen. Es sei zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf eines der Kinder dem Mann Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben soll. Daraufhin seien sie mit dem E-Scooter in Richtung Blumenberger Straße geflüchtet.

Der Junge wird wie folgt beschrieben: Er sei circa 12 Jahre alt und 1.70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen.

Das Mädchen sei circa 8 Jahre alt und 1.60 Meter groß. Es habe ebenfalls eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißem Schriftzug getragen.

Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Mann.

Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

  07.08.2025 – 12:47

    Mönchengladbach (ots) - Wie fahre ich richtig mit meinem E-Scooter im Straßenverkehr? Was darf ich, und was darf ich nicht? Und welche Pflichten habe ich, wenn ich einen E-Scooter besitze oder leihe? Zu all diesen Fragen veranstalten die Polizei Mönchengladbach und die Ökumenische Jugendarbeit Eicken e.V. in Kooperation mit der Verkehrswacht Mönchengladbach am Samstag, 6. September, ein E-Scooter-Training für ...

  06.08.2025 – 11:53

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 5. August, kam es im Stadtteil Eicken erneut zu einem Raubdelikt, bei der Unbekannte eine Passantin aus einem Auto heraus ansprachen und ihr Schmuck entrissen, als sie sich näherte. Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen, die vergangene Woche angezeigt wurden. Zur Pressemeldung: ...

  05.08.2025 – 13:16

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am gestrigen Montag, 4. August, einen Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter an der Limitenstraße beobachtet haben bzw. Angaben zu dem Fahrer des Wagens machen können. Zu dem Unfall kam es gegen 9.40 Uhr. Eine E-Scooter-Fahrerin war dort nach eigenen Angaben auf dem Radweg in Richtung Rheydter Innenstadt unterwegs, als ein Auto auf der Straße an ihr ...

