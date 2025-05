Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugenaufruf nach Kollision auf der A31

Lathen (ots)

Am Freitag kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Emden, etwa zwei Kilometer vor der Autobahnabfahrt Lathen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen VW Caddy befuhr die linke Fahrspur, als ein Sattelzug den Fahrstreifen vermutlich nicht ordnungsgemäß einhielt. In der Folge kam es zu einer Seitenskollision beider Fahrzeuge.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Sattelzugs setzte die Fahrt unvermittelt fort. Am Caddy entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell