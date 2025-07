Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand einer Rundballenpresse und einer bewirtschafteten Ackerfläche

Heusweiler.Obersalbach (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag erhielt die Polizei Völklingen gegen 14:07 Uhr Kenntnis von einem Wiesenbrand in Heusweiler-Obersalbach-Kurhof in der Saarlouiser Straße. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand bereits eine Ackerfläche in einer Größe von za. drei Fußballfeldern in Flammen. Kurzfristig wurden die Anwohner der nahe gelegenen Wohnhäuser auf Grund der massiven Rauchentwicklung angewiesen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Saarlouiser Straße wurde von der Polizei während der Löscharbeiten für die Dauer von über einer Stunde voll gesperrt. Der Brand konnte von den im Einsatz befindlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Heusweiler, Saarwellingen und der Berufsfeuerwehr Saarbrücken gelöscht werden, sodass für Anwohner in der Nähe keine Gefahr bestand. Ausgebrochen war der Brand durch den Betrieb einer Rundballenpresse des ansässigen Landwirtes. Die Heupresse konnte von dem Eigentümer selbst gelöscht werden, jedoch war durch den Funkenflug Saatgut und Stroh auf der Ackerfläche in Brand geraten. Dem Landwirt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 65000,- Euro

