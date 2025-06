Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt endet in Straßengraben

Großrosseln (ots)

Am Freitagabend befuhr eine Polizeistreife die L 164 in Großrosseln-Emmersweiler in Fahrtrichtung Naßweiler, als sie an der Einmündung zur L 276 auf einen augenscheinlich soeben erst verunfallten Audi A3 aufmerksam wurde, der im Straßengraben stand. Das Fahrzeug war offensichtlich zuvor ebenfalls von Emmersweiler in Richtung Naßweiler unterwegs gewesen, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Beim Blick in das Unfallfahrzeug stellten die Beamten auf dem Fahrersitz den unverletzten 47-jährigen Fahrer aus dem französischen Creutzwald fest. Dieser war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Zur beweissicheren Feststellung seiner Alkoholisierung wurde dem Fahrer auf der Polizeiinspektion Völklingen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen ergaben zudem, dass der 47-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet.

