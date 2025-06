Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus an Völklinger Kaufhaus

Völklingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Polizeistreife gegen 02:30 Uhr auf eine beschädigte Mülltonne in der Rathausstraße in Völklingen in Höhe des Globus Warenhauses aufmerksam. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen konnten Stimmen im Parkhaus des Marktes wahrgenommen werden. Hier trafen die Beamten auf eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender. Bei einer Nachschau im Parkhaus konnte anschließend festgestellt werden, dass an der Zufahrt zwei Schranken verbogen und erheblich beschädigt worden waren. Auch die Stromversorgung der beiden Schranken war von der Decke gerissen worden. Nach einer Befragung der anwesenden Personen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Mann aus der Gruppe. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

