POL-VK: Zwei Brände in Großrosseln am frühen Samstagmorgen

Völklingen (ots) - Am Samstag, dem 21.06.2025, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Völklingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen weiblicher Jugendlicher. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten und gegenseitigen Beleidigungen eskalierte die Situation, wobei eine Beteiligte Pfefferspray einsetzte. Durch den Einsatz des ...

mehr