Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Diebstahlsdelikte am Völklinger Freibad

Völklingen (ots)

Am Samstag, dem 21.06.2025, zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Freibads Völklingen ein dort abgestellter Peugeot mit französischem Kennzeichen auf bislang unbekannte Weise beschädigungsfrei geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden ein Mobiltelefon sowie eine Basecap entwendet.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 18:20 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein mittels Schloss an einem Fahrradständer gesicherter E-Scooter entwendet. Der Täter öffnete das Schloss auf bislang unbekannte Weise und entwendete das Elektrokleinstfahrzeug. Das unbeschädigte Schloss wurde am Fahrradständer zurückgelassen.

Der Geschädigte erkannte im Nachgang in der Völklinger Innenstadt den entwendeten Roller und konnte ihn zurückerlangen. Nachdem der Zeuge die Polizei informierte, flüchtete die Personengruppe, welche das Fahrzeug in Gewahrsam hatte, unerkannt.

Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 0049 6898 2020 in Verbindung zu setzen.

