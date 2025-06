POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken zwischen einer Fußgängerin und einer E-Bike-Fahrerin

Völklingen (ots) - In der Zeit vom 13.06., ca. 19:30 Uhr, bis 14.06., ca. 14:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsanwesen in der Bismarckstraße in Völklingen. Dabei wurden lediglich Räumlichkeiten einer Praxis angegangen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen, 06898/2020, in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

