PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unerlaubte Spritztour: 13-Jähriger fährt mit vollbeladenem Auto durch die Stadt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 8. August, gegen 3.26 Uhr, nahm ein Streifenwagenteam auf der Odenkirchener Straße einen vollbeladenen grauen Audi A5 wahr, dessen Fahrer das Auto auffällig und unsicher bewegte und nach dem Abbiegen stark beschleunigte. Aufgrund des Gesamteindrucks entschieden sich die Beamten, das Auto anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren.

Am Marshallplatz bog der Fahrer in die Keplerstraße ab und beschleunigte erneut stark. Die Beamten, die mittlerweile hinter dem Audi fuhren, gaben dem Fahrer Anhaltezeichen in Form der Leuchtschrift "Stopp Polizei". Diese ignorierte der Fahrer allerdings und fuhr weiter. Aufgrund einer Baustelle auf der Keplerstraße, die eine Weiterfahrt verhinderte, war der Fahrer letztlich gezwungen, stark abzubremsen und anzuhalten. Unmittelbar nach dem Stillstand sprangen alle fünf Insassen aus dem Auto und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Der Aufforderung stehenzubleiben kam keiner der Beteiligten nach. Nach einer kurzen Nacheile zu Fuß seitens der Polizisten entschlossen sie sich diese abzubrechen und das Auto zu sichern. Außerdem forderten sie weitere Einsatzkräfte zur Nahbereichsfahndung an.

Kurze Zeit später erschien ein 13-Jähriger am Fahrzeug und erklärte, dass er der Fahrer sei und es sich bei dem Wagen um das Auto seiner Mutter handeln würde. Wie sich herausstellte hatte der Junge in der Nacht die Fahrzeugschlüssel seiner Mutter genommen sowie Freunde und entfernte Bekannte abgeholt, um mit diesen eine Spritztour zu machen. Es wurde niemand verletzt.

Die Beamten kontaktierten die Erziehungsberechtigte und übergaben den 13-Jährigen an der Einsatzörtlichkeit in ihre Obhut. Gegen den 13-Jährigen ergeht eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen. Die Erziehungsberechtigte erwartet eine Anzeige aufgrund des Verdachts des Zulassens/Anordnens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb4W3AKJ3juwBaU4Jk2v

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:54

    POL-MG: Mann mit Pfefferspray angegriffen | Tatverdächtige Kinder flüchtig

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 7. August, ist ein 66-Jähriger gegen 20 Uhr an der Bahnstraße mit Pfefferspray angegriffen worden. Zwei tatverdächtige Kinder flohen auf einem E-Scooter in Richtung Blumenberger Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach eigenen Angaben war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Bahnstraße in Richtung Blumenberger Straße ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:47

    POL-MG: E-Scooter-Training für Jugendliche: Jetzt anmelden!

    Mönchengladbach (ots) - Wie fahre ich richtig mit meinem E-Scooter im Straßenverkehr? Was darf ich, und was darf ich nicht? Und welche Pflichten habe ich, wenn ich einen E-Scooter besitze oder leihe? Zu all diesen Fragen veranstalten die Polizei Mönchengladbach und die Ökumenische Jugendarbeit Eicken e.V. in Kooperation mit der Verkehrswacht Mönchengladbach am Samstag, 6. September, ein E-Scooter-Training für ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:53

    POL-MG: Raubserie: Erneute Straftat mit ähnlicher Masche in Eicken

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 5. August, kam es im Stadtteil Eicken erneut zu einem Raubdelikt, bei der Unbekannte eine Passantin aus einem Auto heraus ansprachen und ihr Schmuck entrissen, als sie sich näherte. Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen, die vergangene Woche angezeigt wurden. Zur Pressemeldung: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren