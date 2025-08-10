PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach, Am Wassertum (ots)

Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, kam es um 15:20 Uhr auf der Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken übersah der 87jährige Mönchengladbacher einen auf der Hohenzollernstraße fahrenden Pkw. Der 61jährige Mönchengladbacher konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte wurden mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren