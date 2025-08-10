Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach, Am Wassertum (ots)

Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, kam es um 15:20 Uhr auf der Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken übersah der 87jährige Mönchengladbacher einen auf der Hohenzollernstraße fahrenden Pkw. Der 61jährige Mönchengladbacher konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte wurden mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

