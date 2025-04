Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert mit entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Samstag (05.04.2025) um 17.15 Uhr kam es an der Kreuzung Mozartstraße / Velsener Weg in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Warendorfer befuhr den Velsener Weg in Richtung Mozartstraße. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrspur. Dort stand ein 43-jähriger Warendorfer mit seinem Pkw. Dieser wollte aus der Mozartstraße kommend in den Velsener Weg abbiegen. Als er den entgegenkommenden Pkw bemerkte hielt er an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 46-Jährige aufgrund von Alkoholkonsum nicht fahrtüchtig war. Sie ordnen die Entnahme einer Blutprobe an, stellen den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

