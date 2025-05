POL-VIE: Keine Straftaten bei Brand in Entsorgungsunternehmen

Kreis Viersen (ots) - Zwei Unfälle beschäftigen derzeit die Polizei Viersen - beide hätten mit mehr gegenseitiger Rücksichtnahme vermutlich verhindert werden können. Am Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr in der Dilborner Straße in Brüggen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Nettetal befuhr die Dilborner Straße in Richtung Klosterstraße. An einer Kreuzung hielt er zunächst an, fuhr dann aber wieder an ...

mehr