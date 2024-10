POL-PDKO: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Andernach (ots) - Am Montag, den 28.10.2024, kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Kurfürst-Salentin Gymnasium in Andernach. Die vor Ort eintreffenden Kräfte von Polizei und Feuerwehr konnten einen Brand im Keller der Schule feststellen. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach POK'in Eul Telefon: 02632-9210 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

mehr