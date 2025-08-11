Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall beim Ausparken: 55-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf einer Parkfläche an der Volksgartenstraße in Hardterbroich-Pesch ist es am Samstag, 8. August, gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein 19-jähriger Autofahrer beabsichtige rückwärts aus der Parklücke herauszufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der halb geöffneten Fahrertür des Autos der 55-Jährigen. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt im Begriff in ihr Auto einzusteigen, so dass sie in der Autotür für kurze Zeit eingeklemmt wurde. Der 19- Jährige setzte sein Auto wieder vor, so dass sich die Frau befreien konnte.

Ein Rettungswagenteam brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell