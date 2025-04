Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

Sonsbeck (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Mann aus Sonsbeck Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 36-Jährige mit seinem Pkw die Weseler Straße, aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Sonsbeck. Kurz hinter der Einmündung Gossensdeich kam er in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam erst einige Meter weiter zum Stillstand. Der Sonsbecker war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Weseler Krankenhaus.

Die Weseler Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis gegen 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat 1 geführt und dauern derzeit an.

