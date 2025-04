Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Geschwindigkeitskontrolle wird zu einer Krad-Sonderkontrolle mit mehreren Folgen

Xanten (ots)

Am Montagabend (7. April) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel gezielte Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser-Messtechnik an der Straße Am Rheintor in Xanten durch.

Hierbei fiel ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Alpen auf, der deutlich zu schnell unterwegs war.

Die vorwerfbare Geschwindigkeit ergab nach Toleranzabzug eine Überschreitung von insgesamt 30 km/h.

Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht.

Bei der Durchsuchung der Person konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden, welche sichergestellt wurden.

Weiterhin stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass das Kennzeichen des Motorrades seit 2022 entstempelt und somit ungültig war und auch kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Im Weiteren wurde dem 47-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell