PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub-Serie: Aktuell acht Fälle bekannt

Mönchengladbach (ots)

In Mülfort ist es am Montag, 11. August, erneut zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem unbekannte Täter hochwertigen Schmuck entwendet haben.

Die Tat ereignete sich zwischen 10.30 und 11.15 Uhr an der Römerstraße. Eine 60-jährige Frau machte dort gerade Erledigungen, als neben ihr ein dunkelblaues Auto gehalten habe. Eine Frau auf der Rückbank habe einen Geldschein aus dem Fenster gehalten und die 60-Jährige angesprochen. Sie näherte sich dem Auto, bevor sie von der Frau und einer weiteren Insassin am Arm gepackt, näher an das Auto herangezogen und umarmt worden sei. Als sie es schaffte, sich zu befreien, sei das Auto in Richtung Friedensstraße geflüchtet. Erst dann habe die Betroffene realisiert, dass ihr Goldschmuck fehlte.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Aussage der Frau um vier Personen - zwei männliche und zwei weibliche. Die Frauen seien circa 25 bis 40 Jahre alt und trugen beide ein schwarzes Kopftuch. Der Fahrer des Autos sei bereits etwas älter gewesen und von korpulenter Statur. Auf dem Beifahrersitz habe ein deutlich jüngerer Mann gesessen. Die Frau habe eine Sprache gesprochen, die die Betroffene nicht verstand.

In den vergangenen Wochen kam es in Mönchengladbach immer wieder zu ganz ähnlichen Raubdelikten - bekannt sind der Polizei aktuell acht Fälle. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und warnt: Bestehen Sie auf Abstand, wenn Sie aus einem Auto heraus oder auch direkt auf der Straße angesprochen werden. Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, prägen Sie sich so viele Details wie möglich ein und informieren Sie die Polizei.

Zeugenhinweise zu dem aktuellen Fall sowie auch den vorangegangenen Raubdelikten nimmt die Polizei unter der 02161 290 entgegen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:01

    POL-MG: Wachsame 74-Jährige verhindert Raub

    Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 10. August, haben Diebe erneut auf offener Straße ver-sucht, einer Frau unter einem Vorwand ihren Schmuck zu rauben - dieses Mal jedoch ohne Erfolg. Die 74-Jährige ging gegen 12.15 Uhr mit ihren Hunden an der Venner Straße im Bereich der Kleingartenanlage spazieren, als eine Frau aus einem Auto ausgestiegen und auf sie zugekommen sei. Die Unbekannte habe versucht, sie in ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:39

    POL-MG: 38-Jähriger in Bus sexuell belästigt

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die einen Vorfall in einem Bus am vergangenen Freitag, 8. August, beobachtet haben und dazu Hinweise geben können. Ein 38-jähriger Fahrgast der Linie 008 war eigenen Angaben zu Folge gegen 7.10 Uhr von der Annakirchstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sich ein Mann auf den Platz neben ihm setzte. Der Unbekannte habe ihn daraufhin einige Zeit gegen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:36

    POL-MG: Alkohol auf dem E-Scooter: 43-Jähriger schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend, 9. August, ist es in Dahl zu einem Alleinunfall mit einem E-Scooter gekommen, bei dem sich der Fahrer schwer verletzte. Laut Zeugenaussagen war der 43-Jährige gerade auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung St. Joseph-Kirche unterwegs, als er aus bisher noch unbekannter Ursache von seinem E-Scooter gefallen und auf die Straße gestürzt sei. Er soll zuvor größere Mengen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren