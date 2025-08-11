Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wachsame 74-Jährige verhindert Raub

Am Sonntag, 10. August, haben Diebe erneut auf offener Straße ver-sucht, einer Frau unter einem Vorwand ihren Schmuck zu rauben - dieses Mal jedoch ohne Erfolg.

Die 74-Jährige ging gegen 12.15 Uhr mit ihren Hunden an der Venner Straße im Bereich der Kleingartenanlage spazieren, als eine Frau aus einem Auto ausgestiegen und auf sie zugekommen sei. Die Unbekannte habe versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Schließlich habe sie der 74-Jährigen zum Dank eine Kette um den Hals gehängt und gleichzeitig deren hochwertige Goldkette entwendet. Die Spaziergängerin habe dies jedoch sofort bemerkt und der Unbekannten die Kette wieder entreißen können. Daraufhin flüchtete die Frau zusammen mit einem Mann in einem silberfarbenen Auto in Richtung Kärntner Straße.

Die Tatverdächtige ist circa 60 Jahre alt, 1,60 Meter groß und kräftig. Sie trug ein braunes Kopftuch, bunte Kleidung und eine Umhängetasche. Der Unbekannte in dem Auto ist ebenfalls um die 60 Jahre alt und trug ein blaues Hemd.

Die Polizei weist darauf hin, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Raubdelikten in Mönchengladbach kam, bei denen die Tatverdächtigen die Betroffenen um Hilfe baten bzw. nach dem Weg fragten und ihnen hochwertigen Schmuck vom Körper rissen.

Die Kriminalpolizei warnt deshalb: Bestehen Sie auf Abstand, wenn Sie aus einem Auto heraus angesprochen werden oder sich Ihnen Personen ungefragt nähern. Informieren Sie umgehend die Polizei, falls Ihnen etwas verdächtig vorkommt oder Ihnen ein Schaden entstanden ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (sts)

