Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden-Gemeinde Semlow-Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots)

Am 18.03.2025, um 09:10 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 22 in der Gemeinde Semlow ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 72-jährige Peugeot-Fahrerin die Landstraße vom Schlemminer Kreuz kommend in Richtung Ahrenshagen. Hinter der Peugeot-Fahrerin fuhr ein 72-jähriger Nissan-Fahrer, der zum Überholen ansetzte. Die Peugeot-Fahrerin wollte dann plötzlich nach links in einen Waldweg abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Nisaan bereits neben dem Peugoet. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch Sachschaden an beiden PKW entstand. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

