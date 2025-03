Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Messer sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Ein 20-jähriger Heranwachsender wurde am Samstagmorgen am St.-Martins-Platz einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm ein langes Küchenmesser aufgefunden, welches er eigenen Angaben zu Folge bei einem Angriff gegen ihn auch einsetzen will. Daher wurde das Messer sichergestellt.|wey

