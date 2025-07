Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr rettet Seniorin von steilem Dachboden - ungewöhnlicher Einsatz in der Innenstadt - Vier Einsätze am Wochenende

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Freitagabend um 18:32 Uhr zu einer Personennotlage in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt alarmiert. Zwei ältere Bewohner des Hauses hatten den Dachboden betreten, um dort Wäsche aufzuhängen. Doch der Rückweg über die steile Dachbodentreppe wurde für die ältere Dame zur unüberwindbaren Hürde.

In ihrer Not riefen die beiden Senioren die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) sowie einem Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte die Lage und stellten fest, dass ein sicherer Abstieg für die Frau ohne technische Hilfe nicht möglich war.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und der beengten Verhältnisse entschieden sich die Einsatzkräfte für eine Rettung mit der Schleifkorbtrage. Die Patientin wurde darin gesichert und anschließend senkrecht über die steile Treppe abgelassen. Zusätzlich kamen Sicherungsleinen zum Einsatz, um die Sicherheit beim Transport zu gewährleisten.

Die Seniorin blieb unverletzt und musste vom Rettungsdienst nicht weiter behandelt werden. Ihr Begleiter konnte den Dachboden eigenständig über die Treppe verlassen.

Auch wenn es sich für die Betroffene um einen ungewöhnlichen Anlass handelte, war der Einsatz der Feuerwehr notwendig, um die Frau sicher aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Beide Bewohner bedankten sich herzlich bei den Einsatzkräften für die schnelle und professionelle Hilfe.

Weitere Einsätze für die Feuerwehr:

Ein Kradunfall (Alleinunfall) ereignete sich mitten in der Nacht zu Freitag um 3:21 Uhr Uhr auf der Straße "Herdecker Bach" auf Höhe einer Tankstelle. Der Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst gesichtet blieb als unverletzt eingestuft. Die Einsatzstelle wurde mit der Polizei gesichert. Auslaufende Betriebsmittel auf einer Länge von ca. 150 Metern wurde durch die Feuerwehr abgestreut. Öl-Warnschilder wurden präventiv aufgestellt.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde am Freitag um 9:51 Uhr aus der Straße "Auf den Brennen" gemeldet. Der Patient hatte bei Eintreffen eigenständig die Tür geöffnet. Die Einsatzstelle wurde an Polizei und Rettungsdienst übergeben.

Ein Brandmeldealarm ereignete sich am Sonntag um 9:15 Uhr in einem Hotel an der Wittbräucker Straße. Bei Eintreffen wurde kein Brand erkannt. Es handelte sich um einen technischen Defekt an einem Brandmelder.

