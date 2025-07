Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr im Dauereinsatz - Verkehrsunfall auf Ender Talstraße

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Sonntagabend und Montagmorgen zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Am Sonntag um 18:39 Uhr wurde die Feuerwehr Herdecke zu einem Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße alarmiert. Ein Pkw war aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Auch ein Straßenschild wurde beschädigt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und sperrte die Straße halbseitig, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Einsatz dauerte etwa 40 Minuten. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Noch während der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft erfolgte um 20:17 Uhr der nächste Alarm. In der Straße Am Berge wurde ein Brand im Gebäude gemeldet. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Erkundung in das Gebäude vor. Ursache des Einsatzes war angebranntes Essen auf dem Herd - es bestand keine akute Brandgefahr. Ein vorbereiteter Löschangriff musste nicht eingesetzt werden. Die Wohnung wurde kontrolliert und anschließend dem Eigentümer übergeben. Der Einsatz für den Löschzug, den Rettungsdienst und der Polizei war nach kurzer Zeit beendet.

In der Nacht auf Montag, um 00:09 Uhr, wurde die Feuerwehr erneut tätig. Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen Baum, der auf den Wittbräucker Waldweg gefallen sein sollte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen morschen Ast, der ohne technische Hilfsmittel per Muskelkraft in das angrenzende Dickicht verbracht wurde. Ein Eingreifen mit Geräten war nicht erforderlich.

Am Montag rückte Feuerwehr gegen 11:15 Uhr zur Wetterstraße aus. In einem Kraftwerk hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass der Alarm durch Handwerkerarbeiten ausgelöst wurde. Die Anlage wurde in den Ruhezustand zurückgestellt. Ein Löschzug der Feuerwehr, ein Rettungswagen und die Polizei waren eine halbe Stunde im Einsatz.

Während der Rückfahrt meldete die Kreisleitstelle eine Ölspur auf der Ender Talstraße. Nach kurzer Erkundung konnte festgestellt werden, dass es Wasser aus einer Kehrmaschine war.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell