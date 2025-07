Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 0:49 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Containerbrand" an der Egge alarmiert. Die genaue Einsatzstelle war zunächst unklar; gemeldet wurde ein Brand in der Straße Weg zum Poethen. Zwei Jugendliche, die den Brand entdeckt hatten, verhielten sich vorbildlich: Sie machten vor Ort deutlich auf sich aufmerksam und wiesen die Feuerwehr ein. Vor Ort wurde der brennende Altpapiercontainer unter schwerem Atemschutz mit eine C-Rohr gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Container und die nahe Umgebung mit einer Wärmebildkamera. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

Kurz vor Sonntagmittag, erfolgte um 11:34 Uhr ein weiterer Einsatz in der Raabestraße. Hier war infolge des Wetters ein Baum im Hang in weitere Bäume gestürzt und drohte weiter auf parkende Autos zu stürzen. Da eine sichere Beseitigung vom Boden aus nicht gewährleistet werden konnte, wurde eine Drehleiter nachgefordert. Der Baum wurde so vorsichtig zurückgeschnitten, das Astwerk im Hang abgelegt und die unmittelbare Gefahr beseitigt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell