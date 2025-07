Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Extreme Hitze löst vermutlich Brandmeldeanlage aus

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am gestrigen Deinstag zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert.

Zunächst wurde die Feuerwehr um 10:56 Uhr zu einem Industriebetrieb an der Wetterstraße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte jedoch kein Brand festgestellt werden - vermutlich hatte ein Wärmemelder aufgrund der extremen Außentemperaturen ausgelöst. Der Einsatz wurde ohne weitere Maßnahmen der Feuerwehr abgebrochen. Einsatzdauer rund 30 Minuten.

Am Nachmittag meldeten Anwohner gegen 16:54 Uhr eine Ölspur in der Straße Im Siepen. Die Erkundung ergab jedoch nur eine geringfügige Ölflecken, sodass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich war.

Ab 19:00 Uhr wurde die örtliche Einsatzzentrale der Feuerwache am Herdecker Bach vorsorglich besetzt, da es landesweit zu wetterbedingten Vorfällen kam. Parallel fand der angesetzte Übungsdienst statt. Um 19:27 Uhr musste ein Hilfeleistungsfahrzeug in die Breddestraße ausrücken, um dort in den Verkehrsraum ragende Äste zu entfernen, die eine potentielle Gefahr für den Straßenverkehr darstellten.

Durch den diensthabenden Einsatzführungsdienst wurde die Einsatzbereitschaft wieder aufgehoben.

