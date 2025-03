Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Grauen Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.03.2025) zwischen 15.45 und 16.15 Uhr wurde in Beckum auf dem Parkplatz eines Discounters am Lippweg ein geparkter Mercedes (E-Klasse) vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell