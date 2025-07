Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Mann nimmt exhibitionistische Handlungen an sich vor - Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr zeigte sich ein Unbekannter gegenüber einer Jugendlichen und einer jungen Frau in schamverletzender Weise am Tenderingsweg.

Die 16-jährige Hünxerin und die 19-jährige Voerderin befanden sich gegen 17.15 Uhr an einem abgelegenen Abschnitt des Tenderingssees. Dieser befindet sich an der dem Eingang des Strandbades gegenüberliegenden Seeseite. Ihnen fiel ein Mann auf, der an ihnen vorbeilief und sie auffällig anschaute.

Gegen 17.30 Uhr badeten sie im See. Sie nahmen wahr, dass der gleiche Mann zurückgekommen war, am Ufer stand und exhibitionistische Handlungen an sich vornahm.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht den Täter. Nach Angaben der Jugendlichen und der jungen Frau ist er circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und ein rundliches Gesicht. Zudem hat er eine kräftige, sportliche Figur. Er trug ein dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine dunkle, kurze Jeans.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250701-1923)

