FW-EN: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 0:49 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Containerbrand" an der Egge alarmiert. Die genaue Einsatzstelle war zunächst unklar; gemeldet wurde ein Brand in der Straße Weg zum Poethen. Zwei Jugendliche, die den Brand entdeckt hatten, verhielten sich vorbildlich: Sie machten vor Ort deutlich auf sich aufmerksam und wiesen die Feuerwehr ein. Vor ...

mehr