POL-NI: Beckedorf - Polizei stoppt fahruntüchtigen 26-Jährigen

Nienburg (Holtorf) (ots) - (Voß) Am Donnerstag, den 06.01.2025, kam es in Nienburg in der Zeit von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der "Verdener Landstraße", gegenüber der Tierklinik Nienburg. Den Unfallspuren zufolge wendete/rangierte ein Kfz mit Zwillingsbereifung auf der B 215 und touchierte dabei mit dem Fahrzeugheck einen am Straßenrand geparkten weißen Mazda an der Fahrertür. ...

