POL-MG: Betrug am Telefon: 86-Jährige um Bargeld und Schmuck gebracht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 12. August, ist eine 86-Jährige um einen hohen Bargeldbetrag sowie wertvollen Schmuck gebracht worden, nachdem sie einen Anruf ihres angeblichen Sohnes erhielt, der sich in einer erfundenen Notsituation befunden haben soll.

Nach eigenen Angaben erhielt die 86-Jährige den Anruf gegen 13.30 Uhr von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende meldete sich ein Mann, der vorgab ihr Sohn zu sein. Angeblich läge er im Krankenhaus aufgrund einer schlimmen Corona-Infektion und benötige nun einen hohen Geldbetrag, um eine lebensnotwendige Operation durchführen lassen zu können. Die Seniorin wurde aufgefordert all ihr Bargeld sowie eventuell vorhandenen Schmuck an einen Mitarbeiter des Krankenhauses zu übergeben, der zeitnah bei ihr Zuhause vorbeikommen würde.

Im Glauben ihrem Sohn zu helfen, legte die 86-Jährige Bargeld in einen Briefumschlag sowie wertvollen Schmuck in einen Stoffbeutel. Beides übergab sie dem angekündigten angeblichen Krankenhausmitarbeiter.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,70 Meter groß, circa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug ein helles Hemd, eine graue Kappe, und einen grauen Rucksack.

Im Anschluss kamen der Frau Zweifel am zuvor Erlebten und sie rief ihren Sohn an. So konnte der Betrug aufgedeckt werden. Die 86-Jährige verständigte umgehend die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät: Bleiben Sie misstrauisch! Offizielle Institutionen und Behörden werden Sie niemals um Geldbeträge bitten und/ oder dieses persönlich bei Ihnen abholen. Bitte klären Sie als Angehörige in Ihrem persönlichen Umfeld ältere Menschen über diese Betrugsmasche auf. Wenn Sie selbst solche Anrufe erhalten oder sich unsicher sind, ob Sie einen Kriminellen am Telefon haben, dann melden Sie sich umgehend bei der Polizei. (cr)

