Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Mönchengladbach und der Bundespolizei: E-Scooter-Dieb auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach ist am Dienstag, 12. August, gegen 20.20 Uhr zu einem Einsatz an der Lürriper Straße gerufen worden, weil ein Unbekannter bei dem Diebstahl eines E-Scooters beobachtet worden war.

Ein Zeuge hatte gleichzeitig Einsatzkräfte der Bundespolizei über die Tat informiert, die sich gerade am Platz der Republik befanden. Die Beamten verfolgten den Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Lürriper Straße, konnten ihn schließlich einholen und zu Boden bringen.

Bei dem Mann handelt es um einen 49-jährigen Mönchengladbacher. Er muss sich jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. Er konnte bislang keinem Halter zugeordnet werden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell