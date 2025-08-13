PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Mönchengladbach und der Bundespolizei: E-Scooter-Dieb auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach ist am Dienstag, 12. August, gegen 20.20 Uhr zu einem Einsatz an der Lürriper Straße gerufen worden, weil ein Unbekannter bei dem Diebstahl eines E-Scooters beobachtet worden war.

Ein Zeuge hatte gleichzeitig Einsatzkräfte der Bundespolizei über die Tat informiert, die sich gerade am Platz der Republik befanden. Die Beamten verfolgten den Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Lürriper Straße, konnten ihn schließlich einholen und zu Boden bringen.

Bei dem Mann handelt es um einen 49-jährigen Mönchengladbacher. Er muss sich jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. Er konnte bislang keinem Halter zugeordnet werden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 12:08

    POL-MG: Betrug am Telefon: 86-Jährige um Bargeld und Schmuck gebracht

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 12. August, ist eine 86-Jährige um einen hohen Bargeldbetrag sowie wertvollen Schmuck gebracht worden, nachdem sie einen Anruf ihres angeblichen Sohnes erhielt, der sich in einer erfundenen Notsituation befunden haben soll. Nach eigenen Angaben erhielt die 86-Jährige den Anruf gegen 13.30 Uhr von einer unbekannten Nummer. Am ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:05

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 11. August, ist es gegen 14.51 Uhr auf der Straße Hermann-Piecq-Anlage zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Transporterfahrer entfernte sich, vermutlich unwissentlich, vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Angaben des 21-Jährigen sei er auf der Straße ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 12:22

    POL-MG: Raub-Serie: Aktuell acht Fälle bekannt

    Mönchengladbach (ots) - In Mülfort ist es am Montag, 11. August, erneut zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem unbekannte Täter hochwertigen Schmuck entwendet haben. Die Tat ereignete sich zwischen 10.30 und 11.15 Uhr an der Römerstraße. Eine 60-jährige Frau machte dort gerade Erledigungen, als neben ihr ein dunkelblaues Auto gehalten habe. Eine Frau auf der Rückbank habe einen Geldschein aus dem Fenster gehalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren