Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher durch Polizei gestellt | Untersuchungshaft angeordnet

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 17. August, stellten Polizisten in einem Mehrfamilienhaus an der Dessauer Straße einen Einbrecher auf frischer Tat.

Gegen 23.20 Uhr hatte ein Bewohner die Polizei alarmiert, weil er verdächtige Geräusche innerhalb des Hauses vernommen hatte. Nach Eintreffen durchsuchten die Einsatzkräfte den Keller des Hauses. In den Räumlichkeiten trafen sie auf einen Fremden. Sie fanden bei dem 40-jährigen Mann unter anderem vermeintliches Einbruchswerkzeug. Zudem wies ein Kellerabteil frische Aufbruchsspuren auf. Entwendet wurde bis zu diesem Zeitpunkt offenbar nichts.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft prüften sie mögliche Haftgründe gegen den Tatverdächtigen. Am Montag, 18. August, führten ihn die Ermittler einem Haftrichter vor. Er ordnete Untersuchungshaft an. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell