FW Bocholt: Brand eines Mähdreschers

Die Feuerwehr Bocholt rückte am Freitagabend um 21:13 Uhr zu einem Fahrzeugbrand nach Holtwick aus. Beim Betrieb eines Mähdreschers auf einem Feld an der Straße Hoves Esch geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch an den Rand des Feldes lenken und unverletzt verlassen. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Durch mehrere Trupps unter Atemschutz wurde die Brandausbreitung auf das Feld verhindert und das Fahrzeug gelöscht. Hierbei wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Zur Wasserversorgung diente ein Tanklöschfahrzeug im Pendelverkehr. Die Feuerwehr Bocholt war mit 6 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Weiter Kräfte besetzten für die Zeit des Einsatzes die Feuerwache an der Dingdener Straße. Der Einsatz war nach ca. 2 Stunden beendet.

