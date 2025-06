Polizei Düren

POL-DN: Polizei warnt vor Taschendieben - Präventive Hinweise im Stadtbild

Düren (ots)

Mit dem Start in die Sommerzeit häufen sich im Kreis Düren wieder Märkte, Stadt- und Gemeindefeste und weitere Veranstaltungen. Viele Menschen auf engem Raum - für Taschendiebe sind solche Gelegenheiten geradezu ideal. Um Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren zu sensibilisieren, setzt die Polizei Düren auf präventive Maßnahmen im öffentlichen Raum.

So werden aktuell durch Mitarbeitende der Kriminalprävention bereits erste Warnhinweise in Form von gesprühten Bodenmarkierungen, etwa vor dem Dürener Marktplatz, aufgebracht. Diese sollen Besucherinnen und Besucher gezielt vor dem Betreten belebter Plätze auf die Gefahren von Taschendiebstahl aufmerksam machen. Weitere Markierungen werden in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen folgen.

"Es geht uns darum, die Menschen auf einfache und wirksame Weise im Alltag zu erreichen", so Heiko Fahrenkrug vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz. "Gerade auf belebten Märkten nutzen Taschendiebe jede Gelegenheit. Mit unseren Warnhinweisen möchten wir Besucherinnen und Besucher sensibilisieren, ihre Wertsachen im Trubel nicht aus dem Blick zu verlieren." Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Verhaltenstipps, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

- Nehmen Sie nur das Nötigste mit und keine größeren Bargeldbeträge. - Tragen Sie Wertsachen eng am Körper, etwa in Brustbeuteln oder verschließbaren Innentaschen. - Tragen Sie Taschen stets verschlossen unter dem Arm - mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Taschen oder Geldbörsen nicht unbeaufsichtigt - etwa im Einkaufswagen. - Bewahren Sie EC-/Debitkarte und PIN nie zusammen auf. - Geben Sie Fremden keine Wertsachen oder Taschen in die Hand. - Wechseln Sie auf der Straße kein Geld. - Decken Sie bei der PIN-Eingabe das Tastenfeld ab. - Sperren Sie gestohlene Karten umgehend unter der Rufnummer 116 116.

Im Falle eines Diebstahls wird empfohlen, umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

