Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubversuch: Unbekanntes Trio flüchtet

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 20. August, auf Donnerstag, kam es an einer Kirche an der Richard-Wagner-Straße zu einem versuchten Raubdelikt unter Vorhalt eines Messers. Die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr. Zwei Männer im Alter von 26 Jahren hatten sich laut eigener Angaben in der Nacht unweit der Kirche aufgehalten, als drei Männer auf sie zugekommen seien. Ein Tatverdächtiger habe einem der 26-Jährigen ein Klappmesser vorgehalten und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Nachdem er das Handy und das Portemonnaie aus der Hosentasche des Geschädigten gezogen habe, sei es diesem gelungen, ihm seine Wertsachen in einem günstigen Moment zu entreißen, somit zurückzuerlangen und zu fliehen. Der zweite Tatverdächtige habe einen Jutebeutel des anderen Mannes durchsucht, dabei jedoch keine Beute gemacht. Bevor auch er flüchtete, schlug er dem Geschädigten ins Gesicht. Der dritte Tatverdächtige habe während der Tat die Gegend beobachtet und sei dann mit den zwei Männern geflüchtet.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Der erste Tatverdächtige sei circa 1.85 Meter groß und schlank. Er trug bei der Tat komplett schwarze Kleidung. Seine untere Gesichtshälfte sei vermummt gewesen.

Der zweite Tatverdächtige sei ebenfalls circa 1.85 Meter groß. Er habe bei der Tat einen grauen Kapuzenpullover getragen.

Der dritte Mann sei etwa 1.70 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell