POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fußgängerin leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Montag (14.10.), gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Dudenstraße in Richtung Reichsstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Fußgängerin, die die Straße querte. Die Frau aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Alleinunfall

Wildeck-Bosserode. Am Montag (14.10.), gegen 22.35 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit Anhänger aus Krefeld die L 3251 aus Richtung Wildeck-Bosserode kommend in Richtung Wildeck-Obersuhl. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er drei Richtungstafeln mit Metallpfosten und einen Leitpfosten. Weiterhin wurde der Grünstreifen in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Fahrbahn durch die örtliche Feuerwehr gereinigt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.200 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Sonntag (13.10.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 29-jährige VW Golf-Fahrerin die Bundesstraße von Reuters kommend in Richtung Maar. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 EUR.

