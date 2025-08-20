PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubdelikt in Supermarkt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 19. August, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Lüpertzender Straße alarmiert. Ein Unbekannter hatte einem Kunden das Portemonnaie entwendet, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Zwei Personen sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Laut Angaben des Geschädigten, einem 67-Jährigen, sei es bereits im Kassenbereich zu einer verbalen Streitigkeit mit einem Mann gekommen, die in einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Eingangsbereich sei der 67-Jährige dann erneut auf den Mann getroffen, der sich dort im Beisein eines weiteren Mannes aufgehalten habe. Eine der Personen habe ihm im weiteren Verlauf die Geldbörse, die er laut eigener Angaben in der Hand hielt, entrissen. Beide Männer hätten ihn daraufhin zunächst körperlich angegriffen und den Laden fluchtartig verlassen.

Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen wie folgt:

Eine Person habe eine Kappe und eine helle Jeans getragen. Sie sei nach der Tat mit dem Fahrrad in Richtung Stepgesstraße geflüchtet. Die andere Person habe einen Bart gehabt und ein schwarzes Unterhemd getragen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:39

    POL-MG: Verkehrsunfall an der Kreuzung Gracht/Limitenstraße - Radfahrer schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend, 18. August, kam es gegen 18.40 Uhr an der Kreuzung Gracht/Limitenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 19-jähriger Autofahrer, von der Straße Gracht nach rechts auf die Limitenstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:31

    POL-MG: Einbrecher durch Polizei gestellt | Untersuchungshaft angeordnet

    Mönchengladbach (ots) - Am Sonntagabend, 17. August, stellten Polizisten in einem Mehrfamilienhaus an der Dessauer Straße einen Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 23.20 Uhr hatte ein Bewohner die Polizei alarmiert, weil er verdächtige Geräusche innerhalb des Hauses vernommen hatte. Nach Eintreffen durchsuchten die Einsatzkräfte den Keller des Hauses. In den ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:42

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 13-Jähriger leicht verletzt- Polizei sucht Zeugen

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 13. August, soll sich zwischen 14 und 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Deling-Straße in Hardterbroich-Pesch ereignet haben. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die beteiligte Autofahrerin soll Ihre Fahrt im Anschluss fortgesetzt haben. Die Polizei erhielt erst zwei Tage später Kenntnis, als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren