Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubdelikt in Supermarkt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 19. August, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Lüpertzender Straße alarmiert. Ein Unbekannter hatte einem Kunden das Portemonnaie entwendet, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Zwei Personen sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Laut Angaben des Geschädigten, einem 67-Jährigen, sei es bereits im Kassenbereich zu einer verbalen Streitigkeit mit einem Mann gekommen, die in einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Eingangsbereich sei der 67-Jährige dann erneut auf den Mann getroffen, der sich dort im Beisein eines weiteren Mannes aufgehalten habe. Eine der Personen habe ihm im weiteren Verlauf die Geldbörse, die er laut eigener Angaben in der Hand hielt, entrissen. Beide Männer hätten ihn daraufhin zunächst körperlich angegriffen und den Laden fluchtartig verlassen.

Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen wie folgt:

Eine Person habe eine Kappe und eine helle Jeans getragen. Sie sei nach der Tat mit dem Fahrrad in Richtung Stepgesstraße geflüchtet. Die andere Person habe einen Bart gehabt und ein schwarzes Unterhemd getragen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

