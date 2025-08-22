Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bezirksdienstsprechstunden entfallen

Mönchengladbach (ots)

Der Bezirksdienst der Polizei Mönchengladbach unterstützt die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes bei der Schulwegsicherung in den ersten Tagen nach den Sommerferien. Gerade zu Schulbeginn ist es der Polizei ein wichtiges Anliegen, für die Kinder und ihre Eltern präsent und ansprechbar zu sein. Deshalb müssen die Sprechstunden des Bezirksdienstes in den folgenden Zeiträumen leider entfallen: Donnerstag, 28. August von 16 bis 18 Uhr; Montag, 1. September von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag, 4. September von 16 bis 18 Uhr.

Die Wachen an der Krefelder Straße sowie der Bahnhofstraße sind selbstverständlich weiterhin rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell