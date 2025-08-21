Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bilanz zur Blutspendenaktion vom 21. August bei der Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Die meisten Menschen, denen im Polizeipräsidium Mönchengladbach Blut abgenommen werden muss, kommen nicht freiwillig - aber am 21. August war es anders. Hier hatte das DRK zur Blutspende für Notfälle aufgerufen - unter dem Slogan "Heute einfach mal Leben retten." Von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr kamen 64 Freiwillige zusammen. Davon waren es 27 Bürgerinnen und Bürger der Stadt und 37 Mitarbeitende des Polizeipräsidiums. Besonders erfreulich war auch die Anzahl der Menschen, die diese Blutspendenaktion zum Anlass nahmen und sich zum ersten Mal registrieren ließen. Unter den Teilnehmern waren 14 Erstspender. Die Polizei MG bedankt sich bei Allen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell