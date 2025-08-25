PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 51-jähriger Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit E-Scooterfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

An der Theodor-Heuss-Straße/ Ecke Fliethstraße ist es am Samstag, 23. August, gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem E-Scooterfahrer gekommen. Ein 51- Jähriger wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussage des 51-Jährigen sei er auf dem Fahrradweg an der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Rheydt unterwegs gewesen, als ihm auf Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke ein E-Scooterfahrer entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin beide Unfallbeteiligten zu Boden stürzten. Der E-Scooterfahrer soll sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Korschenbroicher Straße vom Unfallort entfernt haben. Ein Rettungswagenteam brachte den 51-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Unfallbeteiligte kann wie folgt beschrieben werden: Dunkle Haare, etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Er trug schwarze Handwerkerbekleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder Hinweise auf den beteiligten E-Scooterfahrer geben können sowie den E-Scooterfahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

