POL-MG: Gemeinsame Pressemeldung von Stadt und Polizei Mönchengladbach: E-Scooter im Fokus bei Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

E-Scooter gehören inzwischen fest zum Stadtbild, doch ihre Nutzung bringt auch Pflichten mit sich. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, hat die Polizei Mönchengladbach gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst (KOS) der Stadt am 21. August in der Zeit von 15 bis 21 Uhr im gesamten Stadtgebiet einen Schwerpunkteinsatz durchgeführt. Dabei wurden 88 Fahrzeugführerinnen und -führer kontrolliert.

Das Ergebnis:

22 Verwarngelder wurden erhoben, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt sowie drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Auch Autofahrer wurden überprüft. Hier kam es zu 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Handynutzung am Steuer und Rotlichtverstößen.

Die Polizei erinnert: E-Scooter unterliegen den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Dazu gehört insbesondere die Versicherungspflicht. Wer ohne Versicherung fährt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern macht sich strafbar.

Dieser sowie weitere Hinweise und Sichertipps zu E-Scootern gibt es auf der Website der Polizei Mönchengladbach unter: https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/sicher-mit-dem-e-scooter-unterwegs. Dort findet sich zudem ein Flyer mit den wichtigsten Informationen zum korrekten Umgang mit E-Scootern im Straßenverkehr.

Der KOS weist überdies darauf hin, dass auch das ordnungsgemäße Abstellen der Fahrzeuge mehr Beachtung und Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer durch die Nutzer erfordert.

Die Polizei und die Stadt Mönchengladbach behalten die Entwicklung im Blick. Ziel bleibt es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und aufzuklären. E-Scooter sind ein ebenso beliebtes wie modernes Fortbewegungsmittel. Sie müssen aber mit der entsprechenden Sorgfalt benutzt werden, damit sie andere Personen nicht behindern oder gar gefährden, so die gemeinsame Haltung von Polizei und Stadt. (mb)

