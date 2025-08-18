PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Handtasche aus PKW

Puderbach (ots)

Am 15.08.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter eine Handtasche der Geschädigten aus ihrem unverschlossenen PKW. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug in der Zeit von 14:10 Uhr - 14:30 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in Puderbach. Während ihrer Abwesenheit kam es zu dem Diebstahl der zuvor genannten Handtasche.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge stets verschlossen abzustellen und keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/9520 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 10:18

    POL-PDNR: Vorsätzliches Falschauslösen einer Brandmeldeanlage

    Kirchen (Sieg) (ots) - Mutmaßlich aus einer Personengruppe heraus, löste eine noch zu identifizierende Person am 15.08.2025 gegen 22:00 Uhr vorsätzlich, jedoch ohne tatsächliches Erfordernis, die Brandmeldeanlage des Kirchner Bowlingcenters aus. Anschließend entfernte sich die Gruppe mit einem PKW von der Örtlichkeit. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:08

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

    Friedewald (ots) - Eine 82-jährige befuhr am 15.08.2025 gegen 12:45 Uhr mit ihrem VW die Hachenburger Straße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Langenbach b. K., und beabsichtigte nach links in die Amselstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrers, sodass es zu einer Frontalkollision kam. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:49

    POL-PDNR: Versuchte Wohnungseinbrüche im Dienstgebiet der PI Straßenhaus.

    Asbach/Rengsdorf (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der PI Straßenhaus zu gleich zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen. Sowohl in dem Zeitraum vom 14.08. - 15.08.2025 in Asbach, als auch am 16.08.2025 in Rengsdorf, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern und Terrassentüren Zugang zu den jeweiligen Wohngebäuden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren