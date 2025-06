Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/ Autos zusammengestoßen

Zwei Autos sind am Freitag (13.06.25) an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring, Rekener Straße zusammengestoßen. Gegen 23.35 Uhr wollte ein 58-jähriger Autofahrer aus Coesfeld bei Grün zeigender Ampel über die Kreuzung des Adenauer-Rings fahren, um auf der Rekener Straße seinen Weg fortzusetzen. Er kam aus Richtung B525. Zeitgleich fuhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Coesfeld von der B474 kommend links in die Kreuzung ein, worauf es zum Zusammenstoß kam. Die Coesfelderin wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei ihr stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher.

