POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Roßbach (Wied) (ots) - Am späten Samstagabend kam es in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) zum Brand eines schwarzen Elektrofahrzeuges der Marke Tesla. Der vordere Teil des Fahrzeuges brannte vollständig aus. Derzeit ist unklar, ob der Brand auf einen technischen Defekt oder eine absichtliche Brandlegung zurückzuführen ist. Das Fahrzeug wurde durch die schnell eintreffenden freiwilligen Feuerwehren Roßbach und ...

mehr