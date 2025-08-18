PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Friedewald (ots)

Eine 82-jährige befuhr am 15.08.2025 gegen 12:45 Uhr mit ihrem VW die Hachenburger Straße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Langenbach b. K., und beabsichtigte nach links in die Amselstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrers, sodass es zu einer Frontalkollision kam. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:49

    POL-PDNR: Versuchte Wohnungseinbrüche im Dienstgebiet der PI Straßenhaus.

    Asbach/Rengsdorf (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der PI Straßenhaus zu gleich zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen. Sowohl in dem Zeitraum vom 14.08. - 15.08.2025 in Asbach, als auch am 16.08.2025 in Rengsdorf, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern und Terrassentüren Zugang zu den jeweiligen Wohngebäuden zu ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 17:52

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Verkehrsunfälle Am Freitag, 15.08.2025, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Brunnenstraße auf die B42 in Neuwied Irlich. Eine 58jährige Neuwiederin beabsichtigte, an der Ampel des Einmündungsbereichs nach links in Richtung Neuwied abzubiegen, als ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Brohl-Lützing auf der B42 ebenfalls in den Einmündungsbereich einfuhr, sodass es ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 05:46

    POL-PDNR: PKW Brand - Zeugen gesucht

    Roßbach (Wied) (ots) - Am späten Samstagabend kam es in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) zum Brand eines schwarzen Elektrofahrzeuges der Marke Tesla. Der vordere Teil des Fahrzeuges brannte vollständig aus. Derzeit ist unklar, ob der Brand auf einen technischen Defekt oder eine absichtliche Brandlegung zurückzuführen ist. Das Fahrzeug wurde durch die schnell eintreffenden freiwilligen Feuerwehren Roßbach und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren