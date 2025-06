POL-UN: Unna - Korrektur der Pressemitteilung zur Bilanz der Un(n)a Festa Italiana

Kamen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (02.06.2025), 16.00 Uhr und Dienstag (03.06.2025), 06.30 Uhr gewaltsam in einen Baucontainer an der Bahnhofstraße in Kamen-Mitte eingedrungen. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge (Trennschleifer, Stemmhammer, Wackerstampfer) im vierstelligen Wert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, ...

mehr