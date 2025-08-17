Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Am Freitag, 15.08.2025, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Brunnenstraße auf die B42 in Neuwied Irlich. Eine 58jährige Neuwiederin beabsichtigte, an der Ampel des Einmündungsbereichs nach links in Richtung Neuwied abzubiegen, als ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Brohl-Lützing auf der B42 ebenfalls in den Einmündungsbereich einfuhr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Am Freitag, 15.08.2025, kam es auf dem REWE Parkplatz in der Königsberger Straße Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter, weißer Audi A1 wurde im Zeitraum 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr mutmaßlich durch ein anderes ein-/ausparkendes Fahrzeug im Bereich des Radkastens / der Radabdeckung vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter 02631 8780 mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung

Am Samstagabend, 16.08.2025, wurde ein 43jähriger Pkw-Fahrer aus Neuwied einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel, sodass dem Verantwortlichen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Verantwortliche muss sich nun einem entsprechenden Verfahren stellen.

Am Sonntag, 17.08.2025, wurde eine 69jährige Neuwiederin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde vorläufig entzogen. Die Verantwortliche erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell