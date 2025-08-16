PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Asbach (ots)

In der Zeit von 14.08.2025, 05:00 Uhr bis 15.08.2025, 17:30 Uhr kam es in der Müllerstraße in Asbach zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei versuchten bislang unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich des Anwesens mehrere Fenster und die Terassentür aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen misslang dies. Zeugen, die etwaige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen. Telefon: 02634 9520.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

